يحيى رسول يعلن حصيلة صولة جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد والأنبار

2021/12/16 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، حصيلة عملية أمنية لجهاز مكافحة الإرهاب في بغداد والأنبار.

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بغداد – ناس

وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الأول 2021)، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، نُفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت من قضاء الطارمية في بغداد والتي أُلقي القبض فيها على متهمين أثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على (3) عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأشار رسول إلى أن "فُرساننا اختتموا عملياتهم بإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين".

كما أكد أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعي استخبارية، لافتا إلى إن الجهاز قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب".

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