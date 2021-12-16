إيران: ترفض أي التزام يتجاوز الاتفاق النووي

2021/12/16 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لن تقبل، في المفاوضات الجارية في فيينا، أي التزام يتجاوز الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبداللهيان “الفريق الإيراني المفاوض يسعى بجدية للوصول إلى اتفاق جيد وافتقار الطرف الآخر لمبادرةٍ ما، من عوامل بطء التقدم في المفاوضات.



قدمنا مقترحين لم نطلب فيهما ما يتجاوز الاتفاق، وفي الوقت ذاته لن نقبل أي التزام يتجاوز الاتفاق”.

وتقول إيران إنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين، الأولى عن موقفها من العقوبات، والثانية عن الإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر رداً منطقيا عليهما، فيما وصفت مصادر أوروبية المقترحات بغير مقبولة.

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