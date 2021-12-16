في أول مبادرة من نوعها.. السعودية تبدأ جسرا إغاثيا إلى أفغانستان

2021/12/16 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول مبادرة من نوعها من قبل المملكة إلى الدولة الغارقة في الأزمات، أرسلت السعودية، الخميس، طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

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