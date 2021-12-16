العراق يؤكد امكانيته على كشف متحور “أوميكرون”

2021/12/16 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، امكانيتها على تشخيص المتحور الجديد “اوميكرون”، فيما جددت تاكيدها عدم تسجيل أي إصابة بمتحور أوميكرون.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالةالرسمية،وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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