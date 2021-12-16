2021/12/16 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان اليوم الخميس تشكيل غرفة عمليات خاصة لإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء في الإقليم والعراق كافة.وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشرطة الإقليم المقدم كارزان امير في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان..



تشكيل غرفة عمليات لاعتقال المطلوبين للقضاء داخل العراق وخارجه المركز الخبري الوطني.

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