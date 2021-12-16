إجراءات مرورية جديدة تخص سيارات الأجرة

2021/12/16 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي أصدر توجيهاً بشأن فئة من السيارات، فيما أشارت الى اتخاذها إجراءات جديدة تخص سيارات الأجرة.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية، إن “رئيس الوزراء وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بمنع السيارات الخصوصي من العمل كسيارة أجرة …

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