أمانة مجلس الوزراء تعلن نيتها ادراج مشاريع استراتيجية ضمن الاتفاقية الصينية

2021/12/16 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن طرح عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية أمام الحكومة لإدراجها ضمن الاتفاقية الصينية العراقية.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية: إن “المشاريع التي ستبرم بين العراق والصين ستتم عبر الاتفاقية العراقية الصينية”، لافتا الى أنه “تم توقيع عقد تطوير مطار الناصرية الدولي مع …

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