ميقاتي: لبنان متمسك بعمقه العربي لا سيما دول الخليج

2021/12/16 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تأكيده على “تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربية”.وخلال رعايته الاجتماع الثاني للجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية […]

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