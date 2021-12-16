جريئة.. براقة.. مبهرة.. وساحرة كانت أزياء المشاهير على سجادة عام 2021 الحمراء

2021/12/16 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام من الإغلاق وتنظيم الاحتفالات عن بُعد، شهد عام 2021، عودة الأزياء الجريئة، والمبهجة، والملونة، والساحرة، إلى السجادة الحمراء.

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