سعر صرف الدولار والذهب والعملات الاجنبية

2021/12/16 | 13:39 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,250

سعر شراء الدولار 147,500

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار.



3,200,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,17 دولار

100 باوند 132,97 دولار

100 دولار 1512, ليرة تركية

المعا...

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