2021/12/16 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة الموافقة على تجديد عقود ديوان محافظة البصرة لسنة قادمة أولاً على النور نيوز.

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