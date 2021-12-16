مكافحة الإرهاب يطيح بستة متهمين بينهم دواعش ببغداد والأنبار

2021/12/16 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، من الإطاحة بـ 6 متهمين بينهم من عناصر داعش في بغداد والأنبار

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب واجبات متفرقة في محافظات العراق ابتدأت من قضاء الطارمية في بغداد والتي ألقي القبض فيها على متهمين أثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على 3 عناصر من داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأوضح رسول أن "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من اعتقال شخص ينتحل صفة منتسب بجهاز مكافحة الإرهاب في محافظة بغداد -الكمالية كان يساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين"، لافتاً إلى ان " الجهاز قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب".

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