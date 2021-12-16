افتتاح مدرسة سعة من 18 صفاً في العمارة

2021/12/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان "علي دواي لازم" مدرسة في مدينة العمارة مركز المحافظة ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم".وقال معاون مدير عام تربية ميسان للشؤون الادارية "فراس طه الصكر" "ان المدرسة تتكون من 18 صفا , واربعة مختبرات , وجناح اداري و مجاميع صحية مؤثثة بالكامل اضافة الى ساحة انتشار و كراج للسيارات وهي النموذج 66 للمدارس التي تم افتتاحها للعام 2020-2021".واشار الى ان المدرسة تم انجازها في احد الاحياء الجديدة لتكون قبلة لاستقطاب التلاميذ الساكنين فيها و قريبا منها لحاجة المنطقة لوجود مدرسة خاصة بعد التوسع السكاني الذي تشهده المحافظة ، موضحا ان انجاز المشاريع التربوية مستمر للارتقاء بالواقع التربوي والقضاء على ازدواج المدارس في المحافظة"./انتهى

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