من الموصل .. وزير الموارد المائية : سنتجاوز شحة المياه الحالية

2021/12/16 | 13:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ان العراق سيتجاوز أزمة شح المياه الحالية بتعاون الجميع خصوصا الوزارات ذات العلاقة.مؤكدا استمرار التواصل مع دول الجوار من أجل ضمان حصة البلاد المائية في نهري دجلة والفرات والتأكيد على مبدأ تقاسم الضرر في حالة الشحة اوالفيضان.وذكر بيان للوزارة ان : الوزير الحمداني اطلع برفقة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير والملاك المتقدم في الديوان خلال زيارته الى سد الموصل، على وضع السد ومتابعة أعمال التحشية التي تقوم بها ملاكات الوزارة في أسس السد عن كثب.واضاف انه تمت مناقشة بعض المشاكل والمعوقات مع الملاك المتقدم في ديوان الرقاية المالية من أجل العمل على حلها وكذلك الاطمئنان على وضع السد والخزين المتحقق فيه فعليا، خاصة وان سد الموصل من اهم المشاريع في البلاد./انتهى3

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