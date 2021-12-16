السعودية ترسل طائرتَي مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

2021/12/16 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت السعودية الخميس طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، في أول مبادرة من نوعها من قبل المملكة إلى الدولة الغارقة في الأزمات.وقالت الوكالة إن الطائرتين التي سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية … Readmore

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