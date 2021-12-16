جهاز مُكافحة الإرهاب يُطيح بـ(٥) إرهابيين ويُلقي القبض على مُحتال

2021/12/16 | 13:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجهاز أكد قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب.

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