إجراءات الدخول - سعود سالم

2021/12/16 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم قالت له السيدة عندما جاء دوره : السيد نون، أهلا وسهلا، تفضل واجلس، نحن متأسفون لهذا التأخير ونعتذر لكل هذا الوقت الطويل من الإنتظار، لقد ازداد الطلب على خدماتنا في السنوات الأخيرة، وهذا يحصل دائما في فترة الأزمات والحروب، وينقصنا كما لاحظت بعض الموظفين.



لم يرد السيد نون الذي مايزال يحاول أن يتأقلم مع هذا الجو الإداري الذي يبعث في نفسه القلق بل والرعب أحيانا.



واصلت السيدة وهي تعاين بعض الأوراق : ال ......





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