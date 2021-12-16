قراءة في كتاب وليد الفاهوم* -دراسات في الدين والدنيا والإسلام السياسي- - الياس خليل نصرالله

2021/12/16 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله قراءة في كتاب وليد الفاهوم*"دراسات في الدين والدنيا والإسلام السياسي"انبثق مفهوم الإسلام السياسي من أيديولوجية ممارسة السلطة وإقامة النظام السياسي الإسلامي، الذي يعود إلى فجر الإسلام وحكم الخلافة في كل مراحلها، ولكن بتباين واضح بين الماضي والمعاصر، بتأسيسه اليوم حزبًا سياسيًا إسلاميًا، له الحق في استخدام كل الوسائل المباحة والجائزة في الصراع السياسي.



يوجد تطابق بين الإسلام السياسي والأ ......





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