ثقافة السّؤال - حسن مدن

2021/12/16 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن تبدأ ثقافة السّؤال بكسر البداهة أو الامتثال لليقين، حين نمتلك الشّجاعة في مناقشة إلى أي مدى يمكن أن يكون ما نعتبره بديهياً هو الحقيقة عينها، فإعادة النظر في «البديهيات» قد تكشف عن أنها لم تعد قرين الحقيقة، أو أنها لم تكن كذلك يوماً، حتى لو جرى التعامل معها على هذا الأساس.كل المنعطفات الكبرى في التّاريخ، على ما تدل التّجربة الإنسانية المديدة، بدأت بمساءلة البداهة، لأنها ما أكثر ما تكون أو ت ......





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