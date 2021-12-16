2021/12/16 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت البحرية الأمريكية إنقاذها عددا من الإيرانيين من قارب اندلع على متنه حريق قبالة سواحل سلطنة عمان أمس، مضيفة أن هؤلاء مشتبه فيهم بتهريب مخدرات.ونشرت البحرية الأمريكية لقطات تظهر عمود دخان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الأمريكية تؤكد إنقاذها 5 “مهربي مخدرات” إيرانيين قبالة عمان المركز الخبري الوطني.

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