قيادي في حزب بارزاني يندد بالتدخلات الخارجية وينصح: اصنعوا قراركم باستقلالية

2021/12/16 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ندد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، الخميس، بما قال إنها تدخلات من خارج الحدود من أجل تسمية المسؤولين العراقيين في المناصب الكبرى.

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وقال ريكاني في تدوينة باللهجة الدارجة تابعها "ناس"، (16 كانون الأول 2021)، "تدخلات خارجية لتسمية كبار المسؤولين العراقيين".

وأضاف "والله عيب على كل عراقي يقبل املاءات خارجية كافي..



اصنعوا قراركم الوطني باستقلالية وانظروا الى مصالح بلدكم وشعبكم الذي يعاني من ماسي".

وتابع "ليكن قراركم عراقي وتحملوا مسؤولياتكم تجاه كل الشعب وكل شبر بامانة وعدالة وانصاف..



عيب".

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