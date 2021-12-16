البحرية الأمريكية تُعلن اختبار سلاح ليزر في خليج عدن

2021/12/16 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت البحرية الأمريكية أمس الأربعاء، أنها اختبرت سلاح ليزر جديداً يمكن استخدامه ضد الزوارق الموجهة عن بعد والمفخخة التي نشرها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر.

وبحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، أطلقت السفينة “يو أس أس بورتلاند” الليزر على هدف عائم في خليج عدن ودمرته.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان بعد الاختبار إنه “اشتبك بنجاح مع الهدف، واستخدمت بورتلاند الليزر في اختبار سابق لإسقاط طائرة دون طيار في مايو 2020”.

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