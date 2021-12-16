2021/12/16 | 13:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E-ExDCi5KBc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب تحالف من أجل الشعب: لن نشترك بأية حكومة سواء كانت توافقية أو أغلبية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب تحالف من أجل الشعب: لن نشترك بأية حكومة سواء كانت توافقية أو أغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).