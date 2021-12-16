تركيا تترقب قرارين.. و

2021/12/16 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب الشارع التركي، منذ صباح الخميس، مخرجات قرارين سيتم الإعلان عنهما في الساعات المقبلة، بحسب ما تحدثت وسائل إعلام مقربة من الحكومة التركية.

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