وزارة الموارد: قد نلجأ لطلب تعويضات من الدول المتشاطئة

2021/12/16 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الموارد المائيَّة، من حصول

انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب

بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول

العام 2035، منبهة أنَّ العراق قد يلجأ

إلى طلب تعويضات من الدول المتشاطئة.

وقال مستشار الوزار

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