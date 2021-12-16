2021/12/16 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتماد الكويت بديلاً للعراق لتنظيم خليجي 25 في حال عدم قدرة البصرة على تنظيمها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد كأس الخليج يجدد الثقة بإقامة خليجي 25 في العراق.) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد كأس الخليج يجدد الثقة بإقامة خليجي 25 في العراق.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).