“مراسلون بلا حدود”: 488 صحافيًا معتقلًا في العالم.. وسوريا والعراق واليمن في المقدمة  

2021/12/16 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدخل مكاتب منظمة مراسلون بلا حدود في باريس في 5 نيسان/أبريل 2008 © ا ف ب/ارشيف ميغيل ميدينا باريس (أ ف ب) – أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” وجود 488 عاملًا في مجال الإعلام مسجونًا في العالم حاليًا في عدد قياسي لكنّها أحصت في تقريرها السنوي مقتل 46 صحافيًا عام 2021 في أدنى […]

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