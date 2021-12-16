ولاد الحرام - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/12/16 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي خطفوها واغتصبوها وخلفوا منها عيال كتير، ولاد وبنات.



مضت الحياة والعيال ولاد الحرام كبروا وانتشروا واغتصبوا بعض وخلفوا ولاد وبنات كتير، أكتر من الأول.



واستمر الخطف والاغتصاب لغاية ما بقوا كتير، كتير أوي.



نشأوا وتربوا وترعرعوا وتعلموا ودرسوا وحتى حصلوا على الماجستير والدكتوراه في بيئة الحرام.



أصبحوا أولاد حرام مأصلين ومحترفين، وأصبح الخطف والاغتصاب، وطرق ووسائل العيش الحرام صنعة، عرفاً وتقليداً متبع ......





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