طقوس وعادات من عَبَقِ الماضي السحيق، ما زلنا نمارسها! - الياس خليل نصرالله

2021/12/16 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الياس_خليل_نصرالله السحر في اللغة هو ما خفي سببه، أو جرى تمويهه، اي هو خدعة.



أما الشعوذة فهي استحضار القوى غير المرئيّة، لتساعد في حصول تغيرات، يتمناها شخص ما، وتنحصر في معظم الحالات في التخلص من خصم، أو الحصول على قوة، أو تحقيق مكاسب شخصية.يُرجِع بعض الدارسين جذور هذا الموضوع إلى فترة العصر الحجري الحديث، حيث أدى الانتقال إلى مرحلة الزراعة والاستقرار، دورًا في تحوّل رئيس القبيلة إلى سلطة تستعين بالخرافات وا ......





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