الغابة العالمية العولمية... - غسان صابور

2021/12/16 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الــغــابــة الــعــالــمــيــة الــعــولــمــيــة...بعد هذا العمر المتقدم المتعب...



والذي عشت به ثلثه ـ هناك ــ ببلد مولدي سوريا ـ بلا أية ذكريات طيبة أحكيها لأحفادي..



وثلثيه هنا بفرنسا..



بلد المتناقضات والمدارس والآراء المتضاربة..



والحريات..



والحريات الوهمية..



والإعلام..



والإعلام المخدر الروبوتي العالمي العولمي( يملكه ميلياردية وشركات رأسمالية ) تبيع الإعلام كالقمح والقهوة والبترول والغاز وا ......





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