الغابة العالمية العولمية... - غسان صابور

#غسان_صابور الــغــابــة الــعــالــمــيــة الــعــولــمــيــة...بعد هذا العمر المتقدم المتعب...
والذي عشت به ثلثه ـ هناك ــ ببلد مولدي سوريا ـ بلا أية ذكريات طيبة أحكيها لأحفادي..
وثلثيه هنا بفرنسا..
بلد المتناقضات والمدارس والآراء المتضاربة..
والحريات..
والحريات الوهمية..
والإعلام..
والإعلام المخدر الروبوتي العالمي العولمي( يملكه ميلياردية وشركات رأسمالية ) تبيع الإعلام كالقمح والقهوة والبترول والغاز وا ......
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