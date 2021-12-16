الغابة العالمية العولمية... - غسان صابور



الغابة العالمية العولمية... - غسان صابور
2021/12/16 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور الــغــابــة الــعــالــمــيــة الــعــولــمــيــة...بعد هذا العمر المتقدم المتعب...

والذي عشت به ثلثه ـ هناك ــ ببلد مولدي سوريا ـ بلا أية ذكريات طيبة أحكيها لأحفادي..

وثلثيه هنا بفرنسا..

بلد المتناقضات والمدارس والآراء المتضاربة..

والحريات..

والحريات الوهمية..

والإعلام..

والإعلام المخدر الروبوتي العالمي العولمي( يملكه ميلياردية وشركات رأسمالية ) تبيع الإعلام كالقمح والقهوة والبترول والغاز وا ......

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