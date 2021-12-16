علماء يحددون الفاكهة الوحيدة القادرة على منع أنواع مختلفة من السرطان

2021/12/16 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت دراسة أجراها المركز الوطني الأميركي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، أن فاكهة الرمان غنية بعدد من المواد المفيدة والمضادات للأكسدة مما يعطيها إمكانية مقاومة للالتهابات.

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ووفقا للعلماء، فإن الرمان هي الفاكهة الوحيدة القادرة على منع أنواع مختلفة من السرطان كسرطان الرئة والجلد والقولون والغدد الثديية، كما أن الرمان قادر أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكر موقع "ncbi".

وللرمان أيضا تأثير إيجابي على الجهاز التناسلي والتئام الجروح وضبط مستوى الكوليسترول.

ويعتقد العلماء أن التأثير الإيجابي للرمان يرجع إلى تأثير المكونات والمستقلبات الحيوية المختلفة في تركيبته الكيميائية.

"سبوتنيك"

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