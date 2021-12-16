إضراب قطاع النقل في لبنان احتجاجاً على أسعار الوقود

2021/12/16 | 14:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد لبنان قطع طرق صباح اليوم الخميس، وذلك تجاوباً مع الإضراب الذي دعا إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأعلنت غرفة التحكم المروري في بيروت قطع طرقات شتورا، وأوتوستراد البالما في طرابلس، وعند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت، وفقاً لموقع “صوت بيروت إنترناشونال”.

وفي حديث الى صوت لبنان، قال رئيس الاتحادات ​بسام طليس: “مستمرون في الخطوات التصعيدية حتى تلتزم الحكومة بما أقرته وأعلنته عن دعم قطاع النقل البري”.

وكان​ طليس أعلن أمس الأربعاء، أن الطرقات ستقطع في كل المناطق بين السادسة والعاشرة صباحا بتوقيت بيروت.

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