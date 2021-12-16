أسرة عراقية من كل اثنتين تحتاج لمساعدة غذائية في مناطق الجفاف

2021/12/16 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المجلس النرويجي للاجئين إن أسرة عراقية من كل اثنتين تحتاج لمساعدة غذائية في المناطق المتضررة من الجفاف مشيراً إلى أن هذه الظروف القصوى أرغمت العديد على النزوح.

وبحسب استبيان استند عليه التقرير من الفين وثمان مئة أسرة من عدة مناطق فإن واحدة من كل خمس أسر ليس لديها ما يكفي من الغذاء لجميع أفراد الأسرة.



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مبينا ان ظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتناقص هطول الأمطار وتراجع تدفق المياه من دول المنبع انعكست على الأهالي.

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