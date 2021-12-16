إطلاق إستمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي

2021/12/16 | 14:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021.واشترطت ضوابط التقديم أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس …

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