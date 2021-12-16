2021/12/16 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M85lueVtIOo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراقيون بين من يريد خروج الاميركيين وبين حكومة تدعو لإبقائهم | تقرير: مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراقيون بين من يريد خروج الاميركيين وبين حكومة تدعو لإبقائهم | تقرير: مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).