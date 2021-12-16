علقا داخل الإعصار.. شاهد ما حدث لضابطي شرطة حاولا انقاذ فتاة محاصرة

2021/12/16 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب وثقته كاميرا شرطي في بلدة كينغستون سبرينغز بولاية تينيسي الأمريكية، حاصر إعصار عنيف سيارة شرطة فوق جسر بينما كانت تحاول الوصول الى امرأة عالقة داخل منزلها بعد أن تقطعت بها السبل بسبب الإعصار.

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