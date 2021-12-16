2021/12/16 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يرعى توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 14:36

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