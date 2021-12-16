الكهرباء تحدد موعد صرف رواتب العقود لثلاثة أشهر

2021/12/16 | 14:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة الكهرباء، الثلاثاء المقبل، موعداً لصرف رواتب العقود للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

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