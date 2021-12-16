2021/12/16 | 14:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يوقع مع الصين 15 عقداً لبناء ألف مدرسة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع مع الصين 15 عقداً لبناء ألف مدرسة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع مع الصين 15 عقداً لبناء ألف مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).