2021/12/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والصين يوقعان 15 عقداً لبناء ألف مدرسة

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