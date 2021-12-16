مجلس الخدمة يعلن ورود نتائج التقاطع الوظيفي للعلوميين

2021/12/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، اليوم الخميس، عن اكمال اجراءات التقاطع الوظيفي للمؤهلين للتعيين للمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ الكليات الساندة.وكشف اللهيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) عن "ورود نتائج مقاطعة البيانات مع دائرة التقاعد العامة للمؤهلين من العلوميين المشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ من الكليات الساندة"، مستدركاً بالقول: "وبناءا عليه قرر المجلس استبعاد الاستمارات المدرجة ادناه من التوظيف".

واوضح ان "سبب الاستبعاد هو ظهور اسمائهم بالقيد الوظيفي لدى هيئة التقاعد الوطنيه ومتعينين في مؤسسات حكومية اخرى". لمعرفة ارقام الاستمارات المستبعدة يرجى الدخول على الرابط ادناه https://fpsc.gov.iq/2021/12/16/

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