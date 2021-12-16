التعليم تطلق استمارة التقديم الإلكتروني للتعليم الموازي

2021/12/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم اطلاق استمارة التقديم الى التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021"، لافتة الى ان "ضوابط التقديم أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات التي من ضمنها الطب البيطري".واضافت انه "في الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2020/2019 والسنة الدراسية 2021/2020 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن التعليم الموازي ولا يحق له العودة لقبوله السابق لأي سبب كان".وبينت ان "التقديم مستمر عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) الى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس المقبل الموافق 2021/12/23".ونوهت الى انها "قررت استمرار ذات الأجور المعتمدة في العام الماضي للطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات الحكومية ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة للسنة الدراسية 2022/2021".

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