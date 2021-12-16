2021/12/16 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، اكمال اجراءات التقاطع الوظيفي للمؤهلين للتعيين للمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ الكليات الساندة.وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وردت نتائج مقاطعة البيانات مع دائرة التقاعد العامة للمؤهلين من العلوميين المشمولين بقانون رقم ٦ …

ظهرت المقالة أسماء المستبعدين..



مجلس الخدمة يعلن نتائج التقاطع الوظيفي للعلوميين أولاً على النور نيوز.

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