البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة وسط تدهور لقيمة الليرة

2021/12/16 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14 في المئة.وذكر بيان للبنك المركزي ظهر اليوم الخميس عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو ان اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14 في المئة، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.وأشار المركزي في بيانه الى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.يذكر ان البنك المركزي التركي كان قد خفض سعر الفائدة الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ليصبح 15 في المئة في 18 تشرين الثاني الماضي .من جهة اخرى ذكرت وسائل اعلام محلية أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور اتفقت على قيمة المبلغ الذي سيتم إعلانه كحد أدني للأجور في تركيا في وقت لاحق من اليوم الخميس مشيرة الى نية الرئيس التركي رفع الحد الأدني للأجور إلى 4150_4200 ليرة تركية بعد ان سجلت الليرة التركية اليوم ادنى انخفاض لها لتصل الى 1530 مقابل كل مئة دولار امريكي ./انتهى

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