الكاظمي يرعى توقيع 15 عقدا مع الجانب الصيني لبناء الف مدرسة

2021/12/16 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جرت اليوم برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية.ومثّل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا السيد لي دزي، لانشاء 679 مبنى مدرسياً.وجرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الاقليمي لشركة سينوتيك اكو جون؛ لأجل بناء 321 مبنى مدرسياً./انتهى3

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