الكاظمي يرعى توقيع 15 عقدا مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة

2021/12/16 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق، الخميس، 15 عقدا مع الجانب الصيني لبناء الف مدرسة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (16 كانون الاول 2021)، انه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جرت اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقدا مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

واضاف، "وقد مثل الجانب العراقي في التوقيع، المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا السيد لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسيا".

وتابع، "وجرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلا بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك السيد كو جون، لأجل بناء 321 مبنى مدرسيا".

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