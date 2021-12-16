تفاصيل قراري حكمين صادرين بحق مدير عام سابق في وزارة الكهرباء

2021/12/16 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن

تفاصيل صدورحكمينِ حضوريَينِ بالحبس

الشـديــد بحقِّ المدير العام السابق

للدائرة الاقتصاديَّـة في وزارة

الكهرباء، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم

الأول جاء على خلفيَّة قضيَّة كس

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