الإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب

2021/12/16 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما

بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم

الهارب (رافع مشحن عباس الجميلي) والذي

عمل بمنصب أمير عصابات داعش الارهابية

في قضاء الكرمة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته

وكال

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