2021/12/16 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من الشاشة من مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في 7 كانون الأول/ديسمبر 2021 تُظهر النيران قرب حاويات في مرفأ اللاذقية في سوريا © سانا/ا ف ب دمشق (أ ف ب) – قتل جندي سوري في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر الخميس مواقع في جنوب سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل جندي سوري في غارة إسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل جندي سوري في غارة إسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).