احتجاز مهاجرين في ظروف سيئة للغاية في المملكة المتحدة

2021/12/16 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت عمليات العبور غير القانونية عبر بحر المانش أرقاماً قياسية بعد تواصل احتجاز مهاجرين في ظروف سيئة للغاية بعد وصولهم الى المملكة المتحدة.

وأوضح كبير مفتشي السجون تشارلي تايلور انه “لا يزال المحتجزون، وبينهم عدد كبير من القصر غير المصحوبين بذويهم، يواجهون في عام 2021 ظروف سيئة للغاية”، مضيفاً إنه لم يُلاحظ سوى “تقدم محدود”، رغم الضمانات التي تم تلقيها عقب عمليات التفتيش السابقة عام 2020.

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